Stephane WILPART

Interlocuteur privilégié des dirigeants et chefs d'entreprises, ma mission consiste à bien connaître mes clients pour bien les conseiller.

En effet, les dirigeants souhaitent légitimement prélever une partie de la richesse dégagée par leur entreprise, tout en limitant les frottements fiscaux et sociaux.

Mon métier consiste à les conseiller pour optimiser la rentabilité de leurs patrimoines - personnel et professionnel, et découvrir les opportunités fiscales et sociales adaptées à leur situation personnelle et professionnelle.



Mes compétences :

Informatique

gestion de projet

intelligence économique

Management

Propriété Industrielle

commerce international

Innovation

Développement