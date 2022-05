Stéphane YA

Responsable des travaux chez O’SiToiT SARL – France

- Réalisation des études de conception, à partir du cahier des charges fourni et des contraintes énoncées (connecté réseau et autoconsommation) pour tout type d’installation (ombrières, hangars, toitures, sol, serres) de 100 kWc à 500kWc.

- Analyse du besoin pour chaque projet en fonction des critères techniques, fonctionnels, de délais et de rentabilité et proposer la meilleure solution sur ces critères

- Elaboration de chiffrages et étude de la viabilité économique du projet

- Participation aux consultations avec les fournisseurs et veille technologique

- Contribution au développement stratégique de solutions innovantes



Mes compétences :

Pompe à chaleur

Économie d'énergie

Étanchéité air

Énergie solaire

Performance énergétique

Gestion de projet

Développement durable