Stéphanie ACHART

Mon poste actuel : Ingénieur Recherche et conception - Export



Définition et conception de câbles et de solutions d'interconnectique pour des applications spatiale, médicale, militaire...

Etude de prix de revient

Gestion de projet en relation avec les autres services

Optimisation de produits et process

Validation de nouveaux matériaux en lien avec la R&D

Assistance technique des filiales étrangères

Gestion d'un groupe de travail interne sur la miniaturisation des fils câbles et connecteurs.

Mise en place de l'ISO13485 au sein du bureau d'études.

Formation des nouveaux arrivés.



Mes compétences :

Polymères