Stéphanie AUQUIÈRE

Travaillant depuis plusieurs années dans le secteur du BTP, je recherche pour l'entreprise Colas Ile-de-France Normandie des candidats motivés à l'idée de rejoindre une entreprise basée sur deux principes : l’humain et la valorisation du travail bien fait. Si vous êtes intéressés par nos activités ou curieux d'en savoir plus, n'hésitez pas à postuler ou à me contacter, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions.



Le détail de nos offres disponibles sur ce site :

http://www.hubcarrierecolas.fr/



Je me tiens à votre disposition.



Bien cordialement,



Mes compétences :

Recrutement