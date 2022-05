Créativité / Sensibilité / Finesse / Méthodique / Rigueur et surtout passionnée, sont des traits de personnalité qui me caractérisent et qui assurent un travail de qualité agrémenté de solutions audacieuses et originales.



Mes compétences :

Efficacité et professionnalisme

Rigueur dans le travail

Création graphique

Architecture

Décoration

Créativité et diversité

Méthodique

Logiciels graphique : Sketchup , artlantis , Aut

Dessin