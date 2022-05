Stéphanie BAILLARGÉ

Près de 12 ans d'expérience aussi bien dans le marketing stratégique, qu'opérationnel, les achats internationaux ou le commercial et ce, dans divers secteurs : Edition,Cosmétique, Agence de communication et conseil.



Je suis actuellement en poste chez Adare International (agence de communication et stratégie marketing) en tant que Chef de Projet Européen Nouvelles Tendances et Innovations pour Coca Cola Entreprise.



Mon précedent poste chez Supremia International en tant que Chef de projet Marketing était de développer des objets promotionnels et packagings, à forte valeur ajoutée, pour des clients grands comptes issus de l'univers de la consommation comme Procter & Gamble, Unilever,Reckitt Benckiser, Pepsico, Pernod Ricard, mais également de la cosmétique comme Marionnaud, Nocibé, Coty ou encore Yves Rocher.



Réactive, dynamique et toujours force de propositions ,mon rôle de conseil est primordial dans mon métier.



J'ai de plus une expérience dans le management ayant encadré et géré des équipes de vente et formé des chefs de projets juniors.



