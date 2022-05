Stephanie BARBIER

Agent de voyage depuis 19 ans j'ai travaillé 10 ans au sein d'une agence indépendante en centre ville de Rennes et 10 ans au sein du réseau Thomas Cook Voyages.



Passionnée par mon métier je souhaite désormais évoluer en tant que responsable d'agence.



N'hésitez pas à me contacter .



Mes compétences :

Specialiste polynésie et îles

Prospection commerciale

Réseau local

Réseaux sociaux professionnels

Développement personnel

Formations force de vente