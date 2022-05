Stéphanie BENOIT

Jeune femme dynamique et motivée recherche poste dans l'analyse sensorielle, la biologie/santé ou l'alimentation.



"Rien ne semble inaccessible quand on a la passion dans ses rangs". -Moi-même.

Cette passion, je l'ai développée pour l'analyse sensorielle dans un premier temps, qui a été mon premier grand intérêt et pour laquelle j'ai été formée pendant un an. Ensuite est venue la recherche, qui m'a comblée pendant six mois. Armée de mes expériences et de cette simple mais indispensable passion, je cherche donc à m'insérer dans le monde professionnel afin de contribuer, autant que possible, à l'amélioration des connaissances dans les domaines pré-cités.



Mes compétences :

Recherche bibliographique ou Internet

Biologie cellulaire

Tastel

R

Biochimie

Immunohistochimie

Traduction anglais français

Biologie moléculaire

Assurance qualité

Statistiques

Microbiologie

FIZZ

Analyse sensorielle

Culture cellulaire