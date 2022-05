Stéphanie BESSON

Diplômée d'un Master II en Ressources Humaines de l'IGS Lyon, je suis actuellement à l'écoute du marché. Je cherche un poste dans lequel je puisse m'épanouir et qui me permette d'évoluer dans mon parcours professionnel.



Dotée d'une expérience professionnelle de 6 ans, j'ai eu l'opportunité de développer mes compétences et mes acquis professionnels reconnus dans ce métier.



Jeune femme dynamique, motivée et autonome, mes compétences acquises me permettent de répondre efficacement aux attentes concernant les différentes missions RH qui me sont confiées.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Administration du personnel

Recrutement

Paie

Rh

Formation

SIRH

SAP

Microsoft Outlook

Lotus Notes/Domino

HR Access

WEBI