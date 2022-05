Stéphanie BILLY

Formatrice référente de la Région Ouest pour une enseigne nationale, leader du commerce de jardinerie, j’ai eu pour mission de former « des capacités humaines » détectées par ma hiérarchie aux compétences « Métier » de vendeurs et de Chef de Rayon. J’ai créé un dispositif de formation individualisé et collectif de 522 jours avec 3 modules : Vendre, Gérer et Animer.



Accomplie dans cette mission de formation et d’accompagnement, je décide, en parallèle au besoin d’étendre mes compétences de gestion commerciale à la gestion d’exploitation, de prolonger ma mission de formatrice vers une fonction de management et d’opérer mes compétences sur une force de vente de 20 personnes. Je deviens Chef de Secteur.

Responsable de mon centre de profit de plusieurs millions d’euros, j’ai animé le commerce de mon secteur et j’ai réalisé les challenges et objectifs commerciaux demandés. Sur le terrain, j’ai piloté les flux de marchandises avec une équipe ou l’ambiance de travail était professionnelle, efficace et motivée.



La mutation de mon conjoint m’oblige à quitter ce poste avec regrets. Cependant, je rebondis et j’aspire à renforcer mes compétences de la vente avec un poste d’Attachée commerciale. Véritable ambassadrice de mon entreprise auprès des clients, j’apprécie la rigueur, l’organisation et le domaine d’expertise qui est demandé pour cette fonction. Ce métier rappelle que la vente n’est que la partie émergée de l’iceberg. Derrière se cache un important travail de fond.



Enrichie de toutes ces expériences fabuleuses, je concrétise mon projet professionnel de devenir formatrice du tertiaire. Je décide, donc, de combiner mes diplômes, titres et expériences professionnelles en obtenant mon titre de FORMATEUR PROFESSIONNEL D’ADULTES avec une formation de 9 mois au centre AFPA de Nantes. Je mets à profit mes périodes d’applications en entreprise auprès de centre de formation de la vente et du commerce.

Je mets en œuvre toutes les compétences attendues du formateur, notamment du face à face pédagogique dans un dispositif d’attachés commerciaux à l’AFPA de Saint Herblain avec Mr MARC Georges, et auprès d’un dispositif de pré qualification au vue d’une formation qualifiante en étant force de propositions pour un module « Commerce de produits à la ferme » et un dispositif d’accompagnement individualisé qui vise au positionnement du stagiaire dans son action de formation à la Chambre d’Agriculture de Loire Atlantique.



A travers mes expériences de la formation individualisée et collective dans la vente et du commerce, je souhaite aujourd’hui avoir une autre approche de mon domaine d’expertise en transmettant mes compétences.



Je peux donc aujourd’hui vous proposer des compétences solides en lien avec le champ de la formation, le champ de mon domaine d’expertise de la vente et du commerce et le champ de mes compétences transverses.



En espérant que mon profil correspond à vos besoins de formation et que mes compétences suscitent votre intérêt, je me tiens à votre disposition pour vous présenter mon entière motivation.



Cordialement





Mes compétences :

ACCOMPAGNEMENT

COMMERCE

DISTRIBUTION

VENTE

GESTION D'EXPLOITATION ET COMMERCIALE

MANAGEMENT

MARKETING ou MERCATIQUE

COMMUNICATION

MARCHANDISAGE

INGÉNIERIE DE FORMATION

GESTION ADMINISTRATIVE