12 années en tant qu’ingénieur qualité à des postes de responsable ou assistante qualité m'ont permis d'acquérir une très bonne expérience dans la gestion des systèmes de management de la qualité et une grande adaptabilité et autonomie dans des entreprises de tailles variées.



Polyvalente sur les sujets qualité et hygiène, dotée d'un bon relationnel et appréciant le terrain.



Mes compétences :

Traçabilité

Amélioration continue

Audits

Communication

Formation du personnel