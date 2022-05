Stéphanie BROCHARD

Gestion de carrières : Entretiens retour maternité, Entretiens mobilité, Rémunération, Entretiens annuels et fixations d’objectifs, Entretiens de mi-carrière, Plan de formation.

Conduite de projets de développement des Ressources Humaines : Projet de développement des compétences de la fonction secrétaire, Mise en place d’un parcours de formation pour les nouveaux embauchés, Mise en place d’un plan de prévention des risques psycho-sociaux, Projets liés aux travailleurs handicapés.

Conseil et support aux opérationnels : Suivi des salariés, Conseil aux managers.

Reporting RH : Suivi et analyse des effectifs, Suivi de la masse salariale, Suivi des maladies / maternité, Production de reporting mensuel.



Mes compétences :

CVthèque

Droit

Droit du travail

Droit social

Formation

GPEC

Recrutement

Ressources humaines