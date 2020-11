Stéphanie CHEVALIER LOPEZ

Après plusieurs années d'accompagnement auprès des restaurateurs et d'autres professionnels des métiers de bouche (bouchers, charcutiers, traiteurs, boulangers, pâtissiers, chocolatiers, ...) dans toute la France, j'ai pu développer mon expertise en matière d'hygiène et de sécurité (HACCP, agrément sanitaire, plan de laboratoire, étiquetage, document unique d'évaluation des risques professionnels...).

J'ai décidé de revenir sur ma terre natale, la Bourgogne, pour m'y installer afin d'accompagner les professionnels dans leurs démarches d'amélioration continue en matière de qualité et d'hygiène alimentaire.



Mes compétences :

Gestion de la qualité

Gestion de projet

Hygiène des aliments

Formation professionnelle

Sécurité au travail

Sécurité alimentaire

Prévention des risques professionnels

Communication

Développement durable

Management

HACCP

Conseil