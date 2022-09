Stéphanie MOLLARD

Fondatrice de Synestezia, agence de marketing et communication entièrement dédiée aux acteurs du tourisme et en particulier l'hôtellerie / restauration.



L'HISTOIRE : Fille et petite fille d'hôtelier, j'ai grandi dans cet univers qui m'a toujours fasciné. Après 7 ans d'expérience dans le conseil en stratégie marketing et e-business approuvé auprès de grandes marques, j'ai voulu me recentrer sur cette passion de toujours : les métiers de l'hôtellerie... J'ai donc créé l'agence Synestezia en 2008.



L'EQUIPE : jeune et dynamique, 100% orientée client qui partage une même philosophie : l’engagement !



LES CLIENTS : les hôtels et restaurants indépendants, les réseaux d’indépendants et chaines intégrées, mais aussi : conciergeries, agences de voyage,...



L'OFFRE : Synestezia offre un service complet et personnalisé et propose des solutions "clé en main" performantes, adaptées à votre budget et à vos ressources.



Des services "sur-mesure" donc... et de qualité qui s'articule autour de 5 grands domaines d'expertise :



- Création (charte graphique, logotype, reportage photos...)

- Solutions web (site internet, jeu en ligne, e-mails...)

- Médias sociaux (veille, analyse, optimisation de la e-reputation sur les forums, animation sur les réseaux sociaux...)

- Supports papiers (brochure, dépliant, mailing...)

- Formation (sur les enjeux et nouvelles techniques de communication sur les réseaux et médias sociaux)





EN BREF : depuis la définition du concept créatif jusqu’à la livraison de vos supports de communication, votre projet est encadré par des spécialistes motivés, disposant d’une double expertise : l’hôtellerie-restauration et la communication.



