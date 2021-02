Stéphanie MURE

Forte de plus de 7 ans dexpérience en Ressources Humaines et au sein de différents types de structures, mes expériences ont aussi bien concerné des missions RH pures que des activités de conduite de projets, d'accompagnements des parcours, d'animations de formations mais aussi d'analyses, de diagnostics et dingénierie, dans une dynamique de construction partagée.

Femme de terrain, autonome, méthodique, accordant de l'importance à la place de chacun dans une organisation, je serais enthousiaste de pouvoir mettre mes compétences, ma motivation et mon ouverture desprit, au profit de nouveaux défis !



Mes compétences :

Accompagnements individuels

Animations pedagogiques

Gestion juridique du personnel

Gestion administrative du personnel

Recrutement

GPEC

Gestion de la Formation

Employment Law

Human Resources

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word