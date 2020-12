Steven GONCALVES DE MACEDO

Ingénieur de l'Icam Toulouse. Intéressé par les domaines de la conception mécanique, du dimensionnement, de la thermomécanique et de la modélisation par éléments finis.

Expériences dans le secteur aéronautique. Intéréssé par les secteurs à forte valeur ajoutée : automobile, aérospatial, ferroviaire et énergie.



Actuellement :

- Consultant CTS - Consulting & Technical Support pour le compte de Sogeti High Tech à Toulouse sur programme A400M



Précédemment :

- Vacataire au département mécanique de l'ICAM Toulouse assurant les Travaux Pratiques Éléments Finis Patran/Nastran pour les étudiants de 4ème année

- En mémoire de fin d'étude pour AEROLIA au sein du département Mécanique de l'ICAM de Toulouse.

Sujet : Modélisation éléments finis d'une d'une structure aluminium soudée ayant subis un traitement thermique de trempe - Étude des contraintes résiduelles induites.

- En stage de fin d'étude à Sogeti High Tech au sein du pôle DFEM à Blagnac.

Sujet : Étude de sensibilité sur le contact linéaire. Identification des différents paramètres de définition du contact linéaire et étude de leur influence sur les résultats obtenus.



Mes compétences :

Catia v5

PATRAN/NASTRAN

HyperMesh

Microsoft Office

MATLAB

Abaqus/CAE