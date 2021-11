Sylvain JAEN

DLM est fournisseur de Mobilier, linge et décoration intérieure auprès de Maisons de Retraites, etablissements hospitaliers, Lycées et CCAS...



Je travaille au sein de l'entreprise DLM Créations depuis bientôt 20 ans. Passionnés par notre but commun, qui est l'aide le soin et le confort à la personne, nous développons sans cesse des produits innovants afin que les lieux que nous créions soient un endroit où il fait bon vivre !



Les recommandations de nos clients suite à nos livraisons/installations sont une véritable récompense de notre travail. N'hésitez pas à nous contacter, c'est avec grand plaisir que nous vous assisterons dans vos projets avec une vraie approche de conseil, de partenariat , de collaboration durable !!