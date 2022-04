Sylvain LE ROY-NIVOT

-Management Stratégique et opérationnel d'une équipe (30 personnes ou 100 personnes)

-Chef de projets pour déploiement d'une application métiers sur 18 départements dont la Guadeloupe

- Élabore les objectifs stratégiques de mon département à partir d'un diagnostic de l'environnement.

- Organise et coordonne l'activité du département à travers le pilotage et évaluation des résultats.

- Mobilise les gestionnaires autour de la mission de service public.

- Participe à la supervision des activités dans le cadre de la maîtrise des risques.



Mes compétences :

Animation

Chef de projet

front office

Management

Stratégie