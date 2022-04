Sylvain LEBEAU

Passionnée par le management des Hommes je trouve mon bonheur au quotidien dans le développement des compétences de mes équipes.



Ma grande force : les relations humaines.



Homme de dialogue, avec une forte aptitude au management, je suis autonome, diplomate, et capable d'une grande qualité d'écoute.

J'ai le sens de la persuasion, le contact facile, dynamique, expérimenté, organisé et rigoureux au travail, j'ai en permanence le souci de mettre mon équipe dans les conditions optimales de réussite.



J'ai 15 ans d'expérience dans le commerce dont 11 ans dans le management.



Ma source de satisfaction : la réussite de mes équipes



Mon ambition : devenir à moyen-court terme, consultant Coach



Mon atout plus : 7 ans d'expatriation, dont 6 en Pologne.

Polonais et Anglais courant.



Mes compétences :

International

Chef de secteur

Vente

Management

Directeur de magasin