Sylvain LECOMTE

15 années d’expériences réussies en marketing opérationnel, pricing et animation commerciale. Cette palette d’expériences démontre ma capacité à analyser, à porter les projets, fédérer, communiquer et convaincre. Elles me permettent de pouvoir apporter un regard croisé sur les situations et d’adapter mes discours à mes interlocuteurs et cela dans l’unique but d’atteindre les objectifs et missions qui me sont confiés. Mon expérience commerciale a validé ma capacité à porter une offre et à clôturer le business. Ne pas avoir d’a priori, prospecter et accompagner sont des caractéristiques fortes de mon profil.



Mes compétences :

Communication