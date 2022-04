Sylvain LERAT

Passionné d'Automobile, c’est très naturellement que j’ai orienté mon parcours professionnel dans ce domaine. J'occupe aujourd'hui le poste de Responsable Produits et Technique au sein de la société SOFARE depuis plus de 8 ans.



Dans un contexte économique complexe, je place mon sens du service et du contact au cœur de mes relations professionnelles tout en restant pragmatique dans mon approche.

J'ai acquis et développé également des compétences commerciales, notamment dans les négociations de haut vol et la conduite de projets complexes et ambitieux d'envergure nationale et internationale.