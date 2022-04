Sylvain MARTIN

Ingénieur Centrale Marseille, j'ai une formation généraliste, et dispose donc de compétences techniques dans plusieurs domaines.



Je me suis spécialisé, via ma formation (Centrale Nantes, Mines de Nantes, Ecole d'Architecture de Nantes) et mes stages en collectivités publiques (Communauté de Communes Lubéron Durance Verdon, Communauté Urbaine de Nantes) dans la problématique de la maitrise de l'énergie à l'échelle territoriale.



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant que chargé d'études au sein d'un cabinet ou bureau d'études en aménagement et/ou urbanisme, ou au sein d'un bureau d'études techniques impliqué dans l'éco-construction et éco-réhabilitation.



Si mes compétences et vos attentes correspondent, vous pouvez me contacter sur cette adresse : smartin@centrale-marseille.fr



Mes compétences :

CVC

Efficacité énergétique

Energétique

Energie

Génie climatique

Maîtrise de l'énergie

Stratégie

Urbanisme