Sylvain MARTIN

Fort de plusieurs expériences en SI au sein de sociétés de conseil comme industrielle, j'apporte de la rigueur dans le management de processus et une gestion de projet complète. Ma vision transverse, ma curiosité et mon relationnel me permettent de m'adapter à mon environnement tout en apportant des solutions concrètes.



Aujourd'hui orienté vers une transformation digitale réussie d'un point de vue organisationnel et technique je m'intéresse également à l'optimisation de domaines métiers techniques à forte valeur ajoutée pour l'entreprise.



Mes compétences :

Gestion de projet

Microsoft Excel

SAP

Animation de formations

OpenText

Microsoft Project

Community management

Microsoft SharePoint

Conduite du changement

Microsoft Access

Microsoft PowerPoint