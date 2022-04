Sylvain MOUNIER

Conseil Recrutement et Management de Transition



Portage salarial et émulateur de talents pour consultants basé sur Paris.

http://www.axessio.com



Vous êtes consultants, experts ou Manager de Transition ?

Rejoignez une équipe de talents :

- émulation entre les consultants et experts

- service de portage salarial haut de gamme

- des bureaux Place de la Madeleine à Paris

- des formations, une aide à la vente...



Venez nous rencontrer...



AXESSIO

11 rue Tronchet

75008 Paris



01 53 42 18 18 -Array



Mes compétences :

Théâtre

Théâtre coaching

Film d'entreprise

Formation professionnelle

Prise de parole en public

Animation de séminaires

Acteur

Communication orale

Consultant

Comédien

Cinéma

Mise en scène