Sylvain PIEGAY

J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en génie Industriel en 2010 au sein de l'école Nationale des Mines de Saint-Etienne, dans la filière par apprentissage.

Dans mon entreprise d'alternance, j'ai eu l'occasion de toucher à tous les secteurs d'activités et d'avoir des responsabilités importantes. Durant cette formation, j'ai pu acquérir des capacités d'analyse, de proposition, de pilotage et de management dans des compétences techniques, humaines, économiques et organisationnelles.



Dynamique, motivé et rigoureux, j'aime relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

Vente

Management

Logistique

Gestion de projet

Export

Affrètement