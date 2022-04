Sylvain PINAUDEAU

Active depuis plus de 50 ans auprès des acteurs de l'industrie agro-alimentaire, la société LCB Food Safety est spécialisée dans la sécurité alimentaire, hygiène et désinfection.

Nous sommes reconnus comme experts dans la maîtrise des contaminations aéroportées par nos conceptions de techniques d'Ultradiffusion (désinfection des surfaces par voie sèche) et nos fabrications d'aérobiocollecteur.

Notre société a également développée d'autres solutions d'hygiène innovantes ainsi qu'un pôle expertise chargé d'accompagner les industriels dans le but de les aider à comprendre pour ensuite pouvoir agir, anticiper et grandir.

nous avons mis en place des modules personnalisables de "maîtrise de la qualité de l'air", "nettoyage et désinfection" et "gestion des contaminations" dans lesquels nous mettons à disposition notre laboratoire R et D (disposant aujourd'hui de la 2ème plus grande mycothèque de France), nous réalisons des prestations in situ ou des formations adaptées aux différents secteurs d'activités.



