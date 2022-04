Sylvain PITTION-ROSSILLON

Manager les coordinateurs et superviseurs de votre périmètre, en les accompagnant quotidiennement dans le pilotage opérationnel de leurs activités, et dans l'amélioration de leurs pratiques managériales ;



- Planifier et organiser les équipes en fonction des besoins de l'activité (gestion des effectifs en fonction des flux et des volumes).



- Gérer les ressources humaines et les moyens nécessaires a la bonne exécution de l'activité.



- Assurer le recrutement du personnel permanent et intérimaire ainsi que son intégration et sa formation opérationnelle.



- Garantir un niveau de compétence conforme aux besoins de l'activité (formation et developpement des compétences des collaborateurs.



- Evaluer les performances individuelles des collaborateurs.



- Veiller au maintien de la discipline au sein des équipes.



- Mettre a la disposition de l'activité et des équipes les moyens matériels nécessaires a la bonne exécution des opérations.



Je dispose d'une solide expérience et posséde une bonne maitrise des fondamentaux de la logistique de distribution.



- Ecoute,dialogue,pédagogie et sens de la communication sont des qualités que j'essaie au jour le jour de mettre en pratique afin d'être au plus prés de mes collaborateurs.Egalement homme de terrain je ne néglige pas l'aspect pilotage de projets logistiques.



Je suis trés orienté satisfaction client, qualité de travail et sens du resultat, et c'est autour de ses valeurs que que j'anime mes équipes au quotidien.



Mes compétences :

Logistique

team building

SAP QM CA

SAP LE

Management

ERP

Aéronautique