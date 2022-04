Sylvain PRETOT

De formation ingénieur Arts et Métiers, j'ai l'expérience de la gestion des activités de maintenance et engineering dans un environnement de Production à feu continu 24h/24 - 7j/7.

J'ai eu la responsabilité de différents services Maintenance et Engineering (chimies très concentrées, procédés à base de gaz toxiques (dépots et gravure), implantation ionique (rayonnement)) et managé des équipes d'opérateurs, techniciens et cadres.

Apres ces challenges très riches en terme d'expériences humaines, techniques et organisationnelles, j'ai décidé en Juillet 2011 de quitter la société ATMEL pour effectuer une formation professionnelle MBA à l'IAE d'Aix en Provence.

J'ai effectué jusqu'à fin Juin 2012 un Master of Business Administration orienté Gestion du Changement et de l'Innovation (International Full-Time Anglais).

Je suis convaincu que savoir accompagner le changement et innover sont essentiels pour assurer la croissance et la profitabilité des entreprises.

Mon MBA permet d'approfondir mes connaissances en termes de Finance, Management du Changement, Gestion de l'Innovation, Gestion de Projet/Entrepreneuriat et Consulting de problèmatique d'entreprise.

Je suis aguérri à l'univers de la production et ses impératifs.

J'ai rejoint la société Fibre-Excellence depuis juillet 2012 dans le poste de responsable de maintenance du site.

Je connais le Lean Manufacturing et les différents outils d'amélioration continue (Deming PDCA, 5S, Kaizen, TQM...).

J'ai un très bon niveau d'Anglais (Société Américaine et MBA).



Mes compétences :

