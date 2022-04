Sylvain PRIGENT

" Un effort individuel pour un résultat collectif." Travailler en équipe, faire parti d'un tout ayant pour but un objectif plus grand que soit, voici le milieu dans lequel je suis capable de donner le meilleur de moi même. Le milieu hôtelier m'a permis de le réaliser. Avec un peu d'organisation, de réflexion, d'autonomie dû à des savoir faire et une formation de qualité, je déplacerai des montagnes.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Respect des engagements

Formation

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Sens du contact