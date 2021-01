Sylvain RENAUX

Vingt cinq années d’expérience (25) dans la fonction SI, réseau et télécom, en tant que Chef de Projet, Responsable de cours et formateur, Responsable Informatique et Responsable des Systèmes d’Information, Directeur de production d'une BU.

Mots clés : Comité de Direction, schéma directeur, CdC, analyse fonctionnelle et des besoins, amélioration des processus, gestion des compétences, suivi du changement, gestion des budgets, installation, production, gestion des sous-traitants, environnement multiculturel, réorganisation fonctionnelle et organisationnelle.

Homme de communication, de terrain, et pragmatique j'acquière rapidement les technologies utilisées et à mettre en place afin de mieux accompagner, avec simplicité, les futurs utilisateurs dans l’acquisition des nouvelles évolutions imposées par une nouvelle informatisation. Soucieux des délais, des coûts, de la qualité, je suis toujours en recherche d’optimisation des savoir-faire et des flux d’information propre à l’entreprise, avec une efficacité constructive.



 Ingénieur d’Etat en Informatique d’Entreprise (CNAM)

 Analyste Concepteur en Système d’Information

 DEST Informatique d’Entreprise

 Radioprotection, Bac E, D, Math Sup