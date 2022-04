Sylvain RENIER

Chef du Bureau des Études à la Sous-direction de l'organisation et des effectifs de la DGGN, j'ai en charge les travaux de réflexion sur l'organisation de la gendarmerie à travers les évolutions politiques, économiques, démographiques et structurelles de la société.

Parallèlement à la production d'éléments de doctrine sur l'organisation et d'outils d'aide à la décision pour répartir au mieux la ressource rare des effectifs (au regard de critères de performance et d'équité), le bureau des études fournit des analyses en amont des réorganisations, notamment d'attributions et de structures et, dans le domaine juridique, élabore la modification des textes réglementaires sur l'organisation.