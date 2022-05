Lionel BECKER

« Quand tout semble être contre vous, souvenez-vous que l’avion décolle face au vent, et non avec lui. »

Henry Ford.



Une expérience de 15 ans au sein de l'armée terre, arme du Matériel, spécialisé dans la maintenance aéronautique (hélicoptères).

Officier supérieur, maintenance et logistique, je suis passé dans le secteur civil ou j'ai exercé des fonctions de management au sein d'une compagnie de services aéroportuaire.



Aujourd'hui j'ai fondé la société BECK'AIR DRONES dont j'assure la présidence. Je suis à l'écoute de toutes propositions commerciales.



Mes compétences :

Maintenance

Logistique

Erp

Gestion de projet

MRO

SAP ERP

Géomatique

Drone

Management

Conduite du changement