Sylvain RENOUIL

International, entrepreneur, motivé, loyal, stratège, créatif, ouvert d'esprit, collaboratif





COMMERCIAL :



- Définition et mise en œuvre de la stratégie Commerciale - Réseaux de Distribution Directs et Indirects.

- Expérience des marchés B to B et B to C.

- Management d'une equipe de représentants locaux.

- Prospection, Fidélisation et Développement du portefeuille clients loyal (Grands comptes, Prescripteurs,

Distributeurs, Intégrateurs, Revendeurs et Loueurs).

- Suivi et Contrôle de l’activité et des objectifs.

- Interface marketing auprès de la presse professionnelle.

- Action et suivi en amont (prescripteurs) et en aval (distributeurs, intégrateurs) sur le circuits d’appel d’offres publics ou privés.

- Connaissance des ventes en cycle long et court.

- Organisation des salons et Manifestations Professionnelles.

- Représentation de société française à l'étranger et de société étrangère à l'international.

- Vue à long terme/partenariats stratégiques

- Travail auprès de grands groupes influents et réputés: THALES, DCNS, EADS, ARAMCO, SIEMENS, HONEYWELL, SAFRAN, DASSAULT, CEGELEC, IBM, CNES, CNRS, DGA, SOGITEC, MBDA, FINMECCANICA, EUROCOPTER, CASSIDIAN, et bien d'autres.

- Connaissance du management et de l’environnement international.

- Expériences sur toute la zone EMEA: Europe, Middle East, et Africa.





TECHNIQUE :



- Gestion de Projets et Coordination des différents éléments composant la vente et l’installation de projets «Turnkey Solutions» haut de gamme (Hardware + Software + Service + Maintenance).

- Formation produits, marchés, et ventes.

- Connaissance transversale de plusieurs industries et technologies.

- Veille technologique permanente.

- Assistance technique, et interface auprès des services R&D, Support technique, logistique, et comptabilité afin d’assurer le bon déroulement des projets, et les délais impartis.

- Vulgarisation technique auprès des clients.

- Optimisation technique pour contrer la compétition sans dégrader la qualité et la fiabilité attendue.



Mes compétences :

Europe

IT

Oil and Gaz

Médical

Audiovisuel

Industrie

Aéronautique

Ingénieur

Management de projets

Technico-Commercial