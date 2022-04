Sylvain RIOTTE

Mes compétences :



Métier :

Analyse des besoins, étude des cahiers des charges

Participation aux Go/NoGo, RFI/RFP, soutenances

Réponses techniques et commerciales aux AO

Connaissance des procédures des marchés publics



Commercial :

Création des offres commerciales / Business Models

Développement du CA et de marge

Travail collaboratif avec les commerciaux

Négociations commerciales avec les clients



Technique :

Définition d’architecture (Réseau/Système/Applicatif) - Cloud

Architecture matérielle et OS (HP et IBM)

Logiciels Oracle, Patrol, Citrix, VMWare, Netcool

Domaines Cloud, Infogérance, EAI/BPM, SLM



Gestion de projet :

Pilotage d’équipe en avant-vente (2 à 10 personnes)

Pilotage de projet d’intégration (3 à 15 personnes)

Suivi de projet et interface avec les clients

Coordination avec les équipes de développement



Partenaires

Gestion des contrats avec l’équipe juridique

Négociations des prix d’achat

Gestion des programmes de certification

Mise en place de sous-traitances



Marketing :

Participation aux salons et séminaires

Veille technologique et études de marché

Développement des offres sur le marché français

Création de supports marketing



Architecte

Avant vente

Bid manager

Chef de projet

Consultant

Manager

Netcool

Pre sales

Sales

Vente

Oracle

OmniBus

IBM Hardware

HP Hardware

Citrix Winframe

X25

Wi-Fi

Web Services

VPN

VMware

UNIX

Token Ring

TCP/IP

Sun Solaris

Sieges

OpenMaster

Novell Netware

Nokia

Nagios Domaine Supervision

Microsoft Windows

Mercator Integration Broker

Linux

Infovista

ITIL

HP-UX

HP OpenView

GSM

GPRS

Frame Relay

Ethernet

ERP Coordination

Cisco Switches/Routers

BlueTooth Technology

Audit

ATM (Asynchronous Transfer Mode)

AIX UNIX

3Com

Business development

Cloud computing

Infogérance

Saas

Modélisation financière