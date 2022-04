Sylvain ROBERT

Bonjour à tous,



Je suis un gestionnaire bilingue (anglais) avec plus de 25 ans d’expérience en stratégie d’affaire et en conduite du changement. Je possède une solide feuille de route en direction de projets d’envergure internationaux dans des contextes multiculturels. Je suis un leader dynamique qui se démarque par sa transparence basée sur des valeurs fortes et sa facilité à créer d’excellentes relations interpersonnelles. Je sais bâtir et mobiliser des équipes gagnantes et mettre tout en œuvre pour rencontrer ou surpasser les objectifs d’affaires de mes clients.



Je peux vous aider pour vos besoins dans les domaines clés suivant :

• Stratégie et gouvernance

• Relation Client et conduit du changement

• Amélioration continue (lean management)

• Gestion de programme de transformation des fonctions support (RH, SSE, Communication, Finance, Approvisionnement, Légal, Acquisition)





Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet

Conduite du changement

Redressement d'entreprise

Six Sigma

SAP

Aluminium