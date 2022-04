Sylvain ROUGERIE-GUERIN

Je recherche un ou des investisseurs pour nous aider a développer notre réseau.





je recherche aussi un formateur externe pour les formations de nos franchisés en vente de nos produits.





Je recherche aussi des cabinets de recrutements spécialisés en franchise pour nous aider a recruter de nouveau franchisés.



Je recherche aussi une ou une stagiaire relation pour relation presse dés que possible sur Paris.





Nous pouvons nous rencontrer pour en parler, contactez moi sur mon e-mail, et je vous répondrais très rapidement et avec plaisir.







ROUGERIE-GUERIN Sylvain

Mail : Sylvain_rougerie@yahoo.fr

Très grande mobilté.





Mes compétences sont les suivantes :





Définir la stratégie de l’entreprise et les axes de développement.

Mise en place d’une organisation nécessaire à la gestion de la croissance, packager l’offre produit, la faire évoluer et développer l’innovation au sein de l’entreprise.

Faire évoluer l’organisation, en optimisant les modes opératoires , développement commercial, contrôle de gestion, maîtrise des coûts, système d’information etc.).

Les responsabilités s’inscrivent dans une dynamique d’entreprise à très forte croissance et à très forte contrainte en terme de qualité et de réactivité ce qui vous amène à gérer de façon très opérationnelle, les activités court terme et quotidiennes de la société.

Mener une réflexion stratégique de long terme afin d’accompagner le développement des activités et d’anticiper les évolutions de la structure.

Encadrer l’équipe, développer un management intermédiaire, recruter les compétences nécessaires et accompagner les collaborateurs dans la réussite de leurs objectifs. Assurer le développement des activités tout en préservant un bon climat social.

Analyse et reporting Groupe



Mes fonctions sont les suivantes:





Définition des objectifs annuels en collaboration avec la Direction Générale.

Responsable de la mise en œuvre de la stratégie commerciale.

Prévisionnel des ventes, fixation des objectifs, suivi des résultats et optimisation des marges.

Elaboration du plan marketing, d’animation réseau et suivi des résultats.

Mise en œuvre du plan de recrutement



Création, management et pilotage de réseau –

• Création de réseau de boutiques , ENR, menuiserie ect .

• Création du process de recrutement de nouveaux partenaires référencement WEB et organisation Salons.

• Création de tous les outils du réseau : DIP, contrat, bible, charte graphique, catalogues produits, tableau de bord suivi et animation de réseau.

• Détermination de la politique commerciale et des actions promotionnelles du nouveau réseau.

• Mise en place et pilotage de filiale .

Reprise en main totale de réseau et création d’outils commerciaux et de gestion pour structurer le développement et l’animation

• Détermination de la politique commerciale : objectifs et stratégie

• Plan de communication national, actions promotionnelles et relation presse

• Recherches et négociations de nouveaux fournisseurs et de partenaires





Ces postes m’ont permis de me réaliser dans mes ambitions, et de mettre en avant mes qualités de manager, et de gestionnaire toujours proche de ses équipes et de ses clients. Aujourd’hui, fort de ces expériences, je me tourne vers l’avenir en portant mon choix vers votre entreprise, puisque passionné par mon métier : la vente et le commerce. Je cherche à nouveau , en relation avec les autres. Je souhaite un nouveau challenge, dans une entreprise qui privilégie son client, où la proximité avec celui-ci est importante, et où la négociation est au cœur de



Mes compétences :

Manager

Développeur