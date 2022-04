Sylvain ROULET

Après une carrière de 10 ans dans l'hôtellerie puis l'hôtellerie de plein, je travaille aujourd'hui pour Metro cash and carry France où j'occupe un poste de commercial.



Ce poste est généraliste et se destine vers la vente de produits alimentaires et d'équipement de café hôtel restaurant.



Ma formation et mes expériences passés me permettent d'être au coeur des problématiques de mes clients. J'ai obtenu un BTS hôtellerie restauration avant le partir pour une année de spécialisation en hôtellerie de plein air à l'ESC La Rochelle.



Je travaille en autonomie sur mon poste et défini moi même les stratégies indispensables avant d'aborder les clients ciblés.



Mes compétences :

autonome

Bar

Camping hôtellerie de plein air

CHR

Commercial

Cuisine

Hôtellerie

Hôtellerie de plein air

restaurant

Vente

Restauration

Management

Clients vip et premium