Sylvain SELLES

J'ai eu l'opportunité d'évoluer au sein de l'hôtel Westminster Nice et d'avoir des responsabilités de plus en plus importantes et stratégiques:

- mise en place plan d'action de rentabilité

- planification ouverture nouveau concept de restauration



Compétences:

-budget, gestion et optimisation des résultats

-animation, recrutement et management

-analyse et préparation budgétaires

-tableau analyse financière

-tableau de productivité

-maîtrises des coûts

-gestion administrative du personnel

-social/paye



Mes compétences :

Serieux

Entreprenant

Gestion équipe

Contrôle des coûts

Gestion restauration

Costs control

Mise en place nouvelle procédure

Gestion paye

Administration du personnel

Sage paye et compta

Cador logiciel compta

Pegaze logiciel paye

Starlight logiciel hôtelier

Visual restauration logiciel restauration stock

Tableau productivité restauration hébergement

Fiche technique

Contrôleur de gestion

Plan action

Analyse écarts

Contrôle budgétaire