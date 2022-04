Sylvain SERAFINI

Il faut savoir se jeter à l’eau !



Cette expression si souvent employée dans ma vie professionnelle, sans doute le reflet de mon envie de toujours découvrir et progresser s’applique désormais à moi au sens propre comme au figuré.



A l’issue d’une formation supérieure en gestion et d’une expérience de plus de 25 ans dans l’hôtellerie, la restauration et les loisirs, où j’ai essentiellement exercé des responsabilités commerciales, marketing et de direction générale de centre de profit, je suis actuellement Président du groupe France Thermes spécialisé en création, développement et exploitation de Resort Thermaux & Touristiques en France.



Grâce à mon appétit d’entreprendre, j’ai toujours accompagné avec gourmandise les entreprises dans lesquelles je me suis investi dans des contextes de fort développement, de reprise ou de création. Ce fil conducteur de ma carrière m’a permis de me forger un tempérament de meneur d’hommes et d’allier vision stratégique en mise en œuvre opérationnelle.



L’eau est donc désormais une grande partie de mon quotidien !



Mes compétences :

Création

Marketing

Restauration

Management

Sport

Tourisme

Bien être

Thermalisme

Hôtellerie

Direction générale

Gestion

Communication

Cosmétique