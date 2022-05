Marina LEKIĆ

Disponible pour des opportunités professionnelles dès 2018, le secteur de l'évènementiel en général m'attire. Je souhaite participer à une évolution dynamique au sein d'une équipe, d'un groupe et ainsi apporter mon savoir-faire et savoir-être dans votre entreprise.



Je suis actuellement en poste chez Renault Retail Group (filiale distribution Renault) en tant que e-conseillère au VOM (Véhicules d'Occasion à Marchands).

J'accompagne et je conseille les professionnels de l'automobile dans leurs achats sur notre site internetArray



Après avoir obtenu mon BTS NRC (Négociation Relation Client) que j'ai effectué en alternance, et 5 mois en Angleterre, j’ai souhaité apprendre les techniques du marketing afin d’acquérir une polyvalence dans mon travail avec une Licence Marketing que j’ai complété en validant un Master en communication.

Dans le cadre de mon master en alternance, j’ai intégré la société myclap.tv (société de gestion de public pour production tv et radio). De part mon implication et mon sérieux un poste de responsable d’émission m’a été proposé jusqu'à la rentrée scolaire 2014.



Mes diverses expériences ainsi que mes quatre années passées en alternance m'ont permises d‘acquérir le relationnel, de la maturité ainsi qu’un professionnalisme utile et valorisant sur le marché du travail de plus en plus exigeant.



Mes compétences :

Production audiovisuelle