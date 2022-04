Sylvain SOUCHON

Mon objectif,

M'entourer d'une équipe soudée capable de s'adapter aux nouvelles technologies.

Notre spécialité,

Créer une solution sur mesure pour vous permettre de vous concentrez sur votre activité.

Opérateur grâce à notre partenariat avec la société OPWAN,le groupement MILELEC-OPWAN permet d'apporter un service de qualité,personnalisé pour chaque client avec un interlocuteur UNIQUE.

Les technologies évoluent de plus en plus vite et sont de plus en plus complexes.

Elles ne doivent pas devenir un souci supplémentaire pour un dirigeant.



Nous vous proposons de gagner un bien précieux,du temps tout simplement.



Mes compétences :

Marketing