Sylvain SUZZONI

Ancien Manager/Directeur de projet SI Financier puis créateur dentreprise, jai entrepris une reconversion dans la création/gestion de tiers lieu à vocation écologique.



Suite à un tour du monde des spots de kitesurf puis une prise de conscience des enjeux climatiques, jai ressenti la nécessité de me reconnecter au vivant (Nature & Humains). Cest dans cet esprit que je me suis formé au Design en Permaculture auprès Andy et Jessy Darlington ainsi quà lanimation de la fresque du climat.



Ces expériences mont permis de construire un écosystème composé :



De professionnels dans divers domaines liés à la préservation du vivant via le fond de dotation Landestini,



Dexperts de la sensibilisation aux enjeux climatique via la fresque du climat,



De permaculteurs



D'experts et de passionnés de kitesurf.



Je me consacre maintenant à mettre en adéquation mes compétences de gestion de projet, de design de projet permacole et ma passion des littoraux en créant un tiers lieu résolument tourné vers un avenir sobre en énergie fossile et gourmand en énergie vitale s'appuyant sur le vivant pour envisager l'avenir.