Sylvain UNG

Chef de projets technico-fonctionnelle

11 ans d'expérience





Je suis entré dans le monde du travail en 2005 en tant que développeur JAVA/J2EE/C/KSH/SQL chez Sopra Group pour le compte de SFR. Avec les années, je suis monté en compétence et en responsabilité.



En 2008, j'ai décidé de rejoindre Soft Computing en tant que consultant confirmé. J'ai d'abord commencé par des missions de consulting et de gestion de projet dans le secteur bancaire (Crédit du nord, Service Epargne Entreprise, CEDICAM) avec toujours cette volonté de monter en responsabilité et en pilotage projet.



En 2010, j'ai eu l'opportunité de continuer la gestion de projet mais cette fois dans le secteur CRM sur Neolane (Groupe Revue Fiduciaire, Galeries Lafayette, SFR, Look Voyages, Groupe FLO, Caisse des dépôts et consignations, SEJER EDITIS) et Siebel (Carrefour Belgium).



En 2012, j'ai démarré une mission de Project Manager pour la Société Générale en tant que Freelance.

Il s'agissait d'un projet d'intégration de solution Ebanking Responsive Web Design pour les filiales hors France métropolitaine.



Depuis octobre 2016, afin de relever de nouveaux défis, j'ai rejoint Capgemini en tant que Project Manager au sein de l'entité DCX (Digital Customer eXperience).



Au travers de toutes mes missions, j'ai pu, tout en gardant ma bonne humeur, aiguiser mes compétences majeures qui sont : rigueur, autonomie, sens du service, communication, gestion du stress et prise en main rapide des projets.



Mes compétences :

CRM

rigueur

Chef de projets

communication

autonomie

Chef de projet

gestion du stress

Neolane