Sylvain VENE

Au coeur du luberon, à l'abri des regards, entouré de champs de lavande et de garrigue aux senteurs méditerranéennes, le PARFUM DES COLLINES vous accueille pour un séjour dédié au repos, à la remise en forme et au plaisir des sens.

Réparties sur 3 bâtisses en pierre, dont le mas principal remonte au 16è siècle, 5 vastes chambres et suites ou les ambiances contemporaines se marient avec l'authenticité des matériaux traditionnels, vous séduiront par leur luxe, leur confort et leur originalité.

La piscine chauffée, l'espace bien être avec sa salle de soins, son hammam, son spa ou son sauna seront une invitation à la relaxation et à la sérénité.

Le soir après le repas proposé par Michele et Sylvain, vous pourrez vous prélasser dans le salon au coin de la cheminée, feuilleter un livre ou écouter de la musique en savourant un des nombreux vins de la région.

D'autres préfèreront terminer la soirée autour d'un billard ou se détendre sur une terrasse, confortablement installés dans un fauteuil club en dégustant un cigare cubain



OUVERTURE : MARS 2013





