Sylvain ZUCCA

Expert Référent ACSE ToiP Alcatel OXE.

Expert Référent Applications Centre d'appel Alcatel OXE CCx / Genesys.

Expert sur les systèmes Linux.



Certifications Professionnelles récentes:

2017/03 : ACSE Alcatel-Lucent OTCS (OpenTouch Customer Service / Altitude Easyphone solution)

2016/09 : ACSE Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise renew R11.1 R11.2

2014/05 : ACSE Alcatel-Lucent OmniTouch CCIVR

2013/12 : ACSE Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise R11

2013/11 : ACSE Alcatel-Lucent OmniTouch Contact Centers Standard Edition

2012/06 : ACSE Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise R10

2011/06 : ACSE Alcatel-Lucent OmniTouch Contact Centers Outbound R10



Après plusieurs années en temps qu'architecte centre de contact à la direction des projets, je suis aujourd'hui expert référent support niveau 3 des solutions de communication Alcatel Oxe et assure l'astreinte nationale Genesys.



Mes domaines de compétences : Alcatel 4400 / OXE / OpenTouch, CSTA, CCD, ACR, CCA, CCivr, CCOutbound, Genesys Inbound & Reporting.

Spécificité : Spécialiste analyse et réparation de la plupart des problèmes base de données OXE à l'aide de l'utilitaire cuser (erreurs checkdb, erreur gestion mao).



Mes missions d'aujourd'hui sont :

> Diagnostiquer les problèmes complexes.

> Etre l'interface avec le constructeur sur l'ouverture de Service Request;

> Faire monter en compétence le support niveau 2

> Accompagnement des experts terrain à l'installation et la configuration

> Alimenter les wikis techniques pour l'aide au déploiement et à la résolution d'incidents



Références projets : SAMU 83, Merck, Française des Jeux, SAMU13, SAMU69, APHM, SAGEM, ACOS, Groupama, Banque Populaire Macif Central, Banque Populaire Nice Cote d'Azur, Coface Services, SANOFI Aventis, Domplus, Partenaire Européen, Paruvendu (Comareg)



Bootcamp Asterisk par la société Proformatique en juin 2008



Modérateur, Contributeur du forum et du Wiki Linux ROSA : http://forum.rosalab.ru/en/viewforum.php?f=25

Coordinateur de l'équipe de traduction francophone de la distribution ROSA : http://tinyurl.com/98etmj4

Contributeur du forum et du Wiki Linux Ubuntu France : http://tinyurl.com/3wa5qoq



Mes compétences :

SIP

CTI

CALL CENTER

GENESYS

LINUX

VoIP

ToIP / VoIP ALU

Open Source

Asterisk

Alcatel 4400 CCS

Alcatel oxe