Sylvie DEHOS-MOLINA

J'aime transmettre mes connaissances, j'ai l'envie de toujours apprendre et la passion pour la curiosité de toute chose. Mes élèves disent de moi que je suis un prof caméléon, ce sobriquet me convient parfaitement. Scientifique ou littéraire, je ne veux pas choisir, avec toujours un profil commercial.

Depuis 18 mois j'ai repris une activité EN ENTREPRISE, de façon à mieux remplir mon planning.

Je souhaiterais pouvoir m'y développer, mais je reste à l'écoute de toute opportunité intéressante.

QQ Emplois ciblés :

Commerciale/ Chargée de recrutement en agence Intérimaire

Manageur d'une équipe commerciale (MUC)

Formateur - techniques de ventes



Comme toute HPI, mon côté zèbre me permet de m'intégrer à n'importe quel poste, je souhaite néanmoins trouver enfin un poste où m'épanouir professionnellement.



Mes compétences :

Ressources humaines

Marketing

Conseil

Paie

Informatique

Management

Mathématiques

Microsoft Excel

Programmation Neuro Linguistique

Microsoft Word

Gestion administrative

Recrutement