Sylvie DEPOTTER

Après avoir travaillé plus de 30 ans comme auxiliaire de puériculture dans différentes structures hospitalières et territoriales ainsi qu'une expérience dans la vente directe à domicile, je souhaite découvrir de nouveaux horizons professionnels.

Forte de ce parcours, de mes capacités rédactionnelle, d'organisation et d'initiative, je recherche un poste au sein d'une administration publique ou une entreprise publique locale.



Mes compétences :

Travail en équipe

Rédaction

Adaptation

Esprit d'initiative

Petite enfance

Créativité

Organisation du travail

Accueil

