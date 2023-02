Tanguy DEFOND

Le GIEA consacre une attention particulière aux chefs d’entreprises et aux travailleurs non salariés en leur offrant un conseil et des solutions personnalisées tant en matière de Prévoyance et de Complémentaire Santé que pour la préparation de leur retraite.



Le GIEA, c’est 27 cabinets en France, plus une cellule de télémarketing. Une reconnaissance de plusieurs compagnies d’assurances en tant que 1er intermédiaire de France sur le marché des TNS, un savoir-faire reconnu et recommandé et plus de 60 000 dossiers en gestion ainsi que de nombreuses "exclusivités" sur les produits d’indemnités journalières



Pour tout les travailleurs non salariés et afin de pallier aux carences de vos régimes obligatoires, n'hésitez pas à faire appel au GIEA (Groupement interprofessionnel Européen d'Assurances) courtier en assurances, spécialiste en assurances de personnnes.



http://giea-assurances.com

contact@giea-aquitaine.com



SWISSLIFE - ALLIANZ - ALPTIS -CARDIF- NEOLIANE - MCCI - AFI ESCA - GENERALI - SOLLY AZAR - GAN - MMA - APRIL - COVEA RISKS - METLIFE - AVIVA - AFER - REPAM - LE CONSERVATEUR - NOVELIA - ECT...



Mes compétences :

Immobilier

Prevoyance assurance vie

Mutuellesanté

Indemnités journalières

Direction commerciale

Formateur

Management commercial

Assurances de personnes

Complémentaire santé

Assurances

Formation

Développement commercial