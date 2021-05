Taous OUIDDIR

Titulaire d'un BAC ACC + UPC 1er et 2ème degré, mon parcours professionnel est très polyvalent, de la comptabilité au secrétariat médical, j'ai passé mes dix dernières années comme Assistante Ressources Humaines, fonction avec une forte variante, l'administration du personnel, la gestion de la paie, gestion du personnel intérimaire... C'est dans cette suite que je cherche à évoluer et à proposer déjà mes connaissances acquises, mais ouverte à toutes propositions d'enrichissement.



Mes compétences :

Administration

Administration du personnel

autonome

Bonne gestion du stress

Communication

Discrète

Gestion du stress

Gestionnaire

Gestionnaire Paie

Organisée

Paie

Paie et Administration du personnel

polyvalente

Réactive

IBM AS400 Hardware

Sorties

Sage Accounting Software

SAP EBP

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus 1-2-3

Kronos

ADP Human Resources