Tatjana FERRIERE

Mon objectif : après 13 ans dexpérience des achats en distribution spécialisée (papeterie), joriente mon parcours professionnel vers le domaine technique et industriel dans les fonctions Achats au niveau international. Idéalement, je souhaite intégrer les secteurs tels que : BTP, Construction, Energie, Textile Technique



Mes atouts :

- Mon esprit d'analyse orienté sur les résultats

- Ma sensibilité multiculturelle : maitrise courante de 3 langues (Français - Anglais - Russe)

- Ma capacité d'adaptation et la curiosité pour découvrir des nouveaux secteurs

- Rigueur, Autonomie



Mes savoirs et savoirs faire :

- Maîtrise des différentes techniques d'achat et de négociation

- Connaissance des méthodes de consultation des fournisseurs

- Sourcing international

- Gestion des projets

- Administration des ventes

- Approvisionnement